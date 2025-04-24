Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации «горьким разочарованием», которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Пр словам Рихтер, Сенат Берлина не приглашал официальных представителей других государств на памятные мероприятия в честь юбилея Победы.
«Сенат ожидает, что официальные представители России и Беларуси не будут участвовать ни в каких мемориальных форматах, на которые они не были приглашены. Мы исходим из того, что официальные представители других государств уважают решение земли Берлин и поэтому вопрос внутреннего права не будет возникать», — добавила она.
Берлин планирует провести ряд мероприятий со 2 по 11 мая в честь 80-летия освобождения от нацизма, отмечает издание. Так, на 8 мая запланирована закрытая церемония возложения венков у советского воинского мемориала в Шёнхольцер Хайде в округе Панков в Берлине.
Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями «саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма».