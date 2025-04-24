Власти ФРГ ожидают, что Россия не приедет на мероприятия ко Дню Победы

«Сенат ожидает, что официальные представители России и Беларуси не будут участвовать ни в каких мемориальных форматах, на которые они не были приглашены. Мы исходим из того, что официальные представители других государств уважают решение земли Берлин и поэтому вопрос внутреннего права не будет возникать», — добавила она.