«На грани войны»: главное об обострении отношений Индии и Пакистана

Отношения между Индией и Пакистаном стремительно ухудшаются после нападения боевиков на туристов в Кашмире, в результате которого погибли 27 человек. Индия обвинила «соседа» в причастности к теракту. Обе страны предпринимают шаги, которые обостряют ситуацию и могут привести к обмену военными ударами. Рассказываем, что известно на данный момент.