«На грани войны»: главное об обострении отношений Индии и Пакистана

Теракт в Джамму и Кашмире
Массовое убийство туристов в городе Пахалгаме произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей напали на группу отдыхающих в долине Байсаран на юге Кашмира. В результате 27 человек погибли, еще 12 получили ранения. По свидетельствам пострадавших, стрелявшие перед тем, как открыть огонь, уточнили религиозную принадлежность туристов, сообщают «РИА Новости».
Власти Джамму и Кашмира выразили беспокойство в связи с терактом. Их опасения связаны еще и с тем, что в июле в этот регион традиционно приезжают десятки тысяч людей.
Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая является частью радикальной группировки «Лашкар-э-Тайба»*, находящейся в Пакистане, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом. «Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Какие шаги предприняла Индия
Срезу же после теракта индийские разведывательные службы и полиция начали расследование. Как сообщили агентству АНИ в правоохранительных органах, двое из подозреваемых в нападении — граждане Пакистана. За поимку или информацию о нахождении экстремистов объявили награду в размере 2 млн индийских рупий (более $23 тыс.).
Издание The Hindustan Times заявило, что были найдены доказательства участия пакистанской Межведомственной разведки к расстрелу в Пахалгаме.
Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке трансграничного терроризма. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мишри заявил, что теракт можно связать с результатами выборов на союзной территории и на фоне ее экономического развития, передает ТАСС.
После теракта Индия прекратила работу единственного сухопутного контрольно-пропускного пункта «Аттари» на границе с Пакистаном. Граждан Пакистана предупредили, что они смогут покинуть индийскую территорию через данный пункт пропуска только до 1 мая.
Правительство Индии распорядилось прекратить оформление виз для граждан Пакистана и объявило недействительными ранее выданные визы с 27 апреля. Действие медицинских виз для пакистанцев продлили только до 29 апреля.
Кроме того, Индия отправила домой военных советников посольства Пакистана. Дипломатов объявили персонами нон грата. Индийских советников в пакистанской Высокой комиссии правительство Индии также приняло решение отозвать.
Индийское правительство также предприняло меры для блокировки правительства Пакистана в соцсети X, пишут «РИА Новости».
Реакция Пакистана
В Пакистане в Совете национальной безопасности оценили реакцию Индии на теракт как несправедливую и неправомерную с точки зрения международного права и связали ее с политической конъюнктурой.
Комитет национальной безопасности Пакистана опубликовал заявление, в котором говорится, что действия Индии, которые приведут к ограничению пользования водными ресурсами на территории Исламской Республики, будут истолкованы как враждебные.
«Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — цитирует издание Dawn решение комитета.
Пакистан также запретил индийским авиакомпаниям полеты над своей территорией и закрыл пограничный контрольно-пропускной пункт «Вагах». После решения Индии и Пакистана прекратить работу КПП «Аттари-Вагах», между странами не осталось ни одного логистического канала.
Также Пакистан зеркально распоряжению индийских властей объявил персонами нон грата индийских советников в Исламабаде.
Прогнозы развития конфликта
После ухудшения отношений между Индией и Пакистаном мировые СМИ начали публиковать прогнозы о том, что противостояние между странами способно перерасти в полноценный военный конфликт. Такую возможность допустила газета The New York Times.
В материале издания говорится о том, что высокопоставленные чиновники и военные в Индии предупреждают о вероятности военных ударов по Исламской республике, пишут «Ведомости». Индийские СМИ публикуют комментарии экспертов и аналитиков, которые заявляют, что военные действия между странами будут иметь непредсказуемые последствия.
Представители Пакистана, напротив, говорят о том, что не хотят эскалации конфликта и утверждают, что не имеют отношения к теракту в Кашмире.
Как пишет The New York Times, пакистанский аналитик Сайед Мухаммед Али предсказал серьезное осложнение отношений между Индией и Пакистаном и упрекнул Нью-Дели в использовании теракта для улучшения отношений с Белым домом для решения вопроса снижения пошлин.
Агентство Reuters также пишет, что страны оказались на грани войны, поскольку настрой премьер-министра Индии Нарендры Моди, который 24 апреля пообещал в ответ на смертоносное нападение боевиков на туристов в Кашмире «выслеживать и карать террористов и их покровителей», может привести к эскалации конфликта с Пакистаном. Издание напомнило, что обе страны имеют ядерное оружие и их противостояние может негативно отразиться на международной ситуации.
* Группировка «Лашкар-е-Тайба» признана экстремистской и запрещена на территории РФ