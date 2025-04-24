Бывшая советница Трампа рассказала о его подражании Путину

Фиона Хилл работала в администрации Трампа с 2017 по 2019 год в качестве зампомощника президента по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности. Тогда она выступала за более жесткий подход в отношениях с Россией. Хилл покинула Белый дом незадолго до телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной «Украинагейта» и последующей, но безуспешной, попытки импичмента республиканца. В 2024 году она переехала из Вашингтона в Лондон, заняв должность советника при Министерстве обороны Великобритании.