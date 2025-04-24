Бывшая советница Трампа рассказала о его подражании Путину

Хилл отмечает сходство в мировоззрении лидеров двух стран. По ее оценке, и Трамп, и Путин якобы придерживаются концепции разделения мира на строго очерченные зоны влияния, где доминируют «три крупные державы» — США, Россия и Китай.
Бывшая советница Трампа отметила, что сегодня американский президент демонстрирует стремление перенять методы российского лидера. По ее словам, нынешний глава Белого дома пытается создать систему президентской власти, стремясь управлять страной «сверху вниз, без каких-либо сдержек и противовесов».
Хилл утверждает, что после избрания Трампа на второй срок стало очевидно его стремление систематизировать, стабилизировать и кардинально обновить отношения между США и Россией. По мнению эксперта, американский лидер ярко демонстрирует намерение перезапустить отношения между странами и вывести их на принципиально новый уровень.
Согласно утверждению Хилл, Трамп «всегда хотел сесть за стол переговоров с Путиным», чтобы разобрать все сложности двусторонних отношений, пишет RTVI. Главной же его целью является получение выгоды от сделок, представляющих интерес для него и его ближайшего круга.
Хилл прогнозирует, что Трамп может свернуть военную поддержку Украины и пересмотреть свои обязательства в сфере европейской безопасности. Также она допускает, что при Трампе значительно возрастут шансы укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном.
Фиона Хилл работала в администрации Трампа с 2017 по 2019 год в качестве зампомощника президента по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности. Тогда она выступала за более жесткий подход в отношениях с Россией. Хилл покинула Белый дом незадолго до телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной «Украинагейта» и последующей, но безуспешной, попытки импичмента республиканца. В 2024 году она переехала из Вашингтона в Лондон, заняв должность советника при Министерстве обороны Великобритании.