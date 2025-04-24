Как считает автор, смелый шаг Мелони, официально «согласованный» с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, указывает Италии и Европе путь вперед. Это путь национального суверенитета, прагматичной дипломатии и освобождения от удушающей опеки неизбранных элит Европейского союза.
Ее отношения с Трампом, который назвал ее «фантастическим лидером», обеспечивают Италии дипломатическое преимущество, говорится в статье. В отличие от абстрактных призывов фон дер Ляйен к торговому соглашению «ноль за ноль», подход Мелони основан на реальной политике и условиях нового геополитического цикла. По мнению автора, это не только укрепляет экономическую устойчивость Италии, но и повышает ее авторитет в Европе, доказывая, что страна может действовать решительно, не спрашивая разрешения у Брюсселя.
Ее тарабарщина о «мирном проекте» в Европе, оторванная от суровых реалий торговых войн и геополитического дробления, игнорирует тот факт, что эпоха свободной торговли закончилась, убежден автор. Мелони, напротив, признает, что страны, а не наднациональные бюрократические структуры, лучше всего приспособлены к преодолению таких штормов.
Успех Мелони, согласно статье, может вдохновить других последовать ее примеру и разрушить монолитный фасад ЕС. Как пишет Борджес, неповиновение итальянского премьер-министра показывает, что прямые двусторонние переговоры могут лучше служить национальным интересам. Такие страны, как Венгрия и Австрия, которые и без того скептически относятся к чрезмерным усилиям ЕС, могли бы заключить отдельные соглашения с США, которые будут способствовать конкуренции и устойчивости на всем континенте.
Одержимость ЕС единообразием подорвала само разнообразие — культурное, историческое и экономическое, — которое определяет континент. Фон дер Ляйен, неизбранная и отчужденная, олицетворяет систему, в которой правит идеология, а не прагматизм, что видно из ее наивных заигрываний с Пекином на фоне тарифного хаоса, отмечается в статье.
Критики предупреждают, что сольное выступление Мелони может привести к расколу ЕС, и Борджес приветствует такой поворот событий. На его взгляд, история ЕС — от миграции до дезиндустриализации, технологической отсталости и катастрофы на Украине — показывает, что система совершенно не приспособлена к требованиям многополярного мира. Рискованный шаг Италии — это громкий призыв к пробуждению Европы, который может доказать, что ключ к процветанию находится в руках наций, а не угасающей бюрократии фон дер Ляйен, делает вывод Борджес.