Критики предупреждают, что сольное выступление Мелони может привести к расколу ЕС, и Борджес приветствует такой поворот событий. На его взгляд, история ЕС — от миграции до дезиндустриализации, технологической отсталости и катастрофы на Украине — показывает, что система совершенно не приспособлена к требованиям многополярного мира. Рискованный шаг Италии — это громкий призыв к пробуждению Европы, который может доказать, что ключ к процветанию находится в руках наций, а не угасающей бюрократии фон дер Ляйен, делает вывод Борджес.