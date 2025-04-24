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The European Conservative: что стоит за вашингтонской «авантюрой» Мелони

Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля — поворотный момент не только для Италии, но и для всего континента, скованного бюрократическим игом Брюсселя, пишет в статье для The European Conservative Рафаэль Пинто Борджес, основатель и председатель аналитического центра Nova Portugalidade.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как считает автор, смелый шаг Мелони, официально «согласованный» с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, указывает Италии и Европе путь вперед. Это путь национального суверенитета, прагматичной дипломатии и освобождения от удушающей опеки неизбранных элит Европейского союза.

Решение Мелони напрямую связаться с Трампом — мастерский ход для Италии.

Ее отношения с Трампом, который назвал ее «фантастическим лидером», обеспечивают Италии дипломатическое преимущество, говорится в статье. В отличие от абстрактных призывов фон дер Ляйен к торговому соглашению «ноль за ноль», подход Мелони основан на реальной политике и условиях нового геополитического цикла. По мнению автора, это не только укрепляет экономическую устойчивость Италии, но и повышает ее авторитет в Европе, доказывая, что страна может действовать решительно, не спрашивая разрешения у Брюсселя.

Для других европейских стран гамбит Мелони — это путь вперед, считает Борджес. ЕС под неуверенным руководством фон дер Ляйен не смог принять ответные меры на тарифы Трампа. Стратегия фон дер Ляйен — телефонные переговоры с Норвегией, Китаем и ОАЭ — отдает отчаянием, а не силой.

Ее тарабарщина о «мирном проекте» в Европе, оторванная от суровых реалий торговых войн и геополитического дробления, игнорирует тот факт, что эпоха свободной торговли закончилась, убежден автор. Мелони, напротив, признает, что страны, а не наднациональные бюрократические структуры, лучше всего приспособлены к преодолению таких штормов.

Успех Мелони, согласно статье, может вдохновить других последовать ее примеру и разрушить монолитный фасад ЕС. Как пишет Борджес, неповиновение итальянского премьер-министра показывает, что прямые двусторонние переговоры могут лучше служить национальным интересам. Такие страны, как Венгрия и Австрия, которые и без того скептически относятся к чрезмерным усилиям ЕС, могли бы заключить отдельные соглашения с США, которые будут способствовать конкуренции и устойчивости на всем континенте.

Освобождение от опеки фон дер Ляйен также восстановило бы политический дух Европы, предполагает автор.

Одержимость ЕС единообразием подорвала само разнообразие — культурное, историческое и экономическое, — которое определяет континент. Фон дер Ляйен, неизбранная и отчужденная, олицетворяет систему, в которой правит идеология, а не прагматизм, что видно из ее наивных заигрываний с Пекином на фоне тарифного хаоса, отмечается в статье.

Критики предупреждают, что сольное выступление Мелони может привести к расколу ЕС, и Борджес приветствует такой поворот событий. На его взгляд, история ЕС — от миграции до дезиндустриализации, технологической отсталости и катастрофы на Украине — показывает, что система совершенно не приспособлена к требованиям многополярного мира. Рискованный шаг Италии это громкий призыв к пробуждению Европы, который может доказать, что ключ к процветанию находится в руках наций, а не угасающей бюрократии фон дер Ляйен, делает вывод Борджес.