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В Индию лучше не соваться: МИД Молдовы выпустил предупреждение — высокий риск терактов

Ситуация между Индией и Пакистаном действительно очень напряжённая.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Республики Молдова выпустило предупреждение о поездках в Индию в связи с возросшим риском террористических атак и действий повстанческих групп в регионе Джамму и Кашмир, а также в приграничных с Пакистаном районах.

Министерство рекомендует гражданам Молдовы, находящимся в Индии, следующим транзитом или намеревающимся совершить поездку в эту страну, воздержаться от посещения указанных регионов, пишет moldpres.md.

Для получения консульской помощи в случае чрезвычайной ситуации граждане Молдовы могут обратиться в посольство Республики Молдова в Нью-Дели: +91 9971699110 (экстренный номер в случае несчастных случаев, катастроф, смерти или других опасных ситуаций) и consul.newdelhi@mfa.gov.md.

А вообще ситуация между Индией и Пакистаном действительно очень серьёзная:

— Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии.

— МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и объявил о приостановке выдачи виз.

— Исламабад заявил, что, если индусы перекроют им воды Инда, это станет актом объявления войны.

— СМИ пишут, что Индия нашла доказательства причастности пакистанских спецслужб к теракту в индийском Кашмире.

— Министр обороны Пакистана заявил, что Индия планирует теракты в различных городах страны.

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