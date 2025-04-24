В Индию лучше не соваться: МИД Молдовы выпустил предупреждение — высокий риск терактов

Министерство иностранных дел Республики Молдова выпустило предупреждение о поездках в Индию в связи с возросшим риском террористических атак и действий повстанческих групп в регионе Джамму и Кашмир, а также в приграничных с Пакистаном районах.
Министерство рекомендует гражданам Молдовы, находящимся в Индии, следующим транзитом или намеревающимся совершить поездку в эту страну, воздержаться от посещения указанных регионов, пишет moldpres.md.
Для получения консульской помощи в случае чрезвычайной ситуации граждане Молдовы могут обратиться в посольство Республики Молдова в Нью-Дели: +91 9971699110 (экстренный номер в случае несчастных случаев, катастроф, смерти или других опасных ситуаций) и consul.newdelhi@mfa.gov.md.
А вообще ситуация между Индией и Пакистаном действительно очень серьёзная:
— Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии.
— МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и объявил о приостановке выдачи виз.
— Исламабад заявил, что, если индусы перекроют им воды Инда, это станет актом объявления войны.
— СМИ пишут, что Индия нашла доказательства причастности пакистанских спецслужб к теракту в индийском Кашмире.
— Министр обороны Пакистана заявил, что Индия планирует теракты в различных городах страны.
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