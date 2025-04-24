«Через две недели мы представим дорожную карту с конкретными мерами по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива. Чтобы мы больше не зависели от недружественной державы в удовлетворении наших энергетических потребностей», — сказала фон дер Ляйен на энергетическом саммите в Лондоне.
Она пояснила, что ЕС сократил свой импорт газа из России с 45% до 18%.
«Мы также сократили с одной из пяти баррелей нефти до одной из пятидесяти — в десять раз. И мы полностью отказались от угля из России», — добавила глава Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября прошлого года заявила, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. При этом фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение — по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Там также отмечалось, что заявленная главой Еврокомиссии цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.
Кроме того, Драги констатировал, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере до конца десятилетия.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.