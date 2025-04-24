ЕК представит план отказа от российского газа через две недели

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита стран ЕС в Будапеште 8 ноября прошлого года заявила, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы заменить поставки из РФ. Она утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в ЕС. При этом фон дер Ляйен признала, что цены на энергию в ЕС остаются слишком высокими, их снижение — по-прежнему важная задача для будущего состава Еврокомиссии.