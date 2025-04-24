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МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянам, планирующим поездки в Молдавию, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к россиянам при въезде в страну, заявили в МИД России.

Источник: © РИА Новости

В сообщении на сайте МИД отмечается, что молдавские власти продолжают дискриминационную политику по отношению к въезжающим в страну россиянам, и те в аэропорту Кишинева часто подвергаются процедуре досмотра с пристрастием на протяжении нескольких часов. Граждан не обеспечивают едой, водой и связью с внешним миром, а затем им отказывают во въезде под выдуманными предлогами или без объяснения причин. Каждый день молдавские власти запрещают въезд нескольким десяткам россиян, подчеркнули в министерстве.

«Возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам. В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова», — говорится в сообщении.