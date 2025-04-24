МИД предупредил россиян о рисках дискриминации в Молдавии

В сообщении на сайте МИД отмечается, что молдавские власти продолжают дискриминационную политику по отношению к въезжающим в страну россиянам, и те в аэропорту Кишинева часто подвергаются процедуре досмотра с пристрастием на протяжении нескольких часов. Граждан не обеспечивают едой, водой и связью с внешним миром, а затем им отказывают во въезде под выдуманными предлогами или без объяснения причин. Каждый день молдавские власти запрещают въезд нескольким десяткам россиян, подчеркнули в министерстве.