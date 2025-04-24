СМИ: «Золотой купол» Трампа — очередная СОИ или бесповоротная милитаризация космоса

Во время холодной войны администрация Рональда Рейгана запустила программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которая сейчас более известна под названием «Звездные войны». Хотя на бумаге это было одно из самых амбициозных начинаний, многие из проектов СОИ так и не были реализованы. Позже выяснилось, что СОИ была преимущественно пиар-ходом, направленным на то, чтобы подтолкнуть Советский Союз к еще одной дорогостоящей гонке вооружений в космосе. И это сработало, поскольку Москва действительно создала оружие космического базирования, включая орбитальные лазеры, говорится в статье.
Сейчас Вашингтон, по мнению Боснича, снова настроен на милитаризацию космоса. Президент США Дональд Трамп 27 января объявил о намерении создать «Золотой купол» — «ультрасовременный противоракетный щит», который защитит Америку от воздушных угроз, в том числе из космоса. При этом он упомянул СОИ Рейгана, что, как считает Боснич, достаточно необычно и поднимает ряд вопросов.
Насколько жизнеспособной будет новая «космическая оборона» США? Хотя технологии, необходимые для реализации некоторых элементов СОИ, существуют до сих пор, они по-прежнему чрезвычайно дороги, а эффективность программы так же сомнительна, как и 40 лет назад, говорится в статье.
Даже стандартная система противоракетной обороны является чрезвычайно сложной задачей из-за высокой скорости баллистических ракет, а защита от гиперзвукового высокоманевренного оружия делает эту задачу практически невыполнимой.
Например, российский стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» обладает способностью постоянно колебаться и даже менять свой вектор, что делает перехват, основанный только на расчете его баллистической траектории, бессмысленным. А последняя российская разработка «Орешник» использует гиперзвуковые кинетические боеголовки для неядерных стратегических ударов, что добавляет к уравнению еще один уровень технологической сложности. Поскольку эта уникальная технология больше нигде не используется, США просто не могут протестировать свои системы ПРО против нее, отмечает автор.
Таким образом, возникает очевидный вопрос: зачем США строят «Золотой купол»? Высказываются предположения, что конечной целью является милитаризация космоса. Некоторые источники сообщают, что SpaceX Илона Маска предложила развернуть в космосе до 1000 спутников для обнаружения и отслеживания ракет, а также отдельный флот из 200 ударных спутников, оснащенных собственными ракетами или лазерами для их перехвата.
Более того, появилась информация, что Palantir и Anduril примут участие в данном проекте. Обе компании разрабатывают передовые программы искусственного интеллекта, причем последняя также специализируется на их адаптации к военным проектам. Как подчеркивает Боснич, это придает всей концепции «Золотого купола» черты гибридной войны, поскольку она включает в себя множество, казалось бы, не связанных между собой передовых технологий.