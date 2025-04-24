СМИ: «Золотой купол» Трампа — очередная СОИ или бесповоротная милитаризация космоса

Во время холодной войны администрация Рональда Рейгана запустила программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которая сейчас более известна под названием «Звездные войны». Хотя на бумаге это было одно из самых амбициозных начинаний, многие из проектов СОИ так и не были реализованы. Позже выяснилось, что СОИ была преимущественно пиар-ходом, направленным на то, чтобы подтолкнуть Советский Союз к еще одной дорогостоящей гонке вооружений в космосе. И это сработало, поскольку Москва действительно создала оружие космического базирования, включая орбитальные лазеры, говорится в статье.