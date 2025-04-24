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Беглов пообщался с горожанами у «Удельной». Они почитали СМИ и ждали открытия в четверг

К 18:00 24 апреля у станции метро Удельная собралось несколько десятков человек. Так что осмотр станции закончился импровизированным общением губернатора Александра Беглова с горожанами.

Люди не скрывали, что ждали открытия станции сегодня в шесть вечера. Так они прочитали в ряде СМИ накануне, однако Смольный дату официально не называл. Решение было принято по итогам осмотра станции губернатором вечером в четверг: «Удельная» откроется утром 25-го, на день раньше, чем собирался метрополитен.

Тем не менее на видео заметно, что люди благодарят губернатора и просят о поддержке в личных вопросах. После его отъезда горожане еще некоторое время стояли у дверей, надеясь на открытие, о котором читали в СМИ.