Беглов пообщался с горожанами у «Удельной». Они почитали СМИ и ждали открытия в четверг

Люди не скрывали, что ждали открытия станции сегодня в шесть вечера. Так они прочитали в ряде СМИ накануне, однако Смольный дату официально не называл. Решение было принято по итогам осмотра станции губернатором вечером в четверг: «Удельная» откроется утром 25-го, на день раньше, чем собирался метрополитен.