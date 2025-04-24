Власти Молдовы жестко выдавливают всех, кто намерен 9 мая отмечать День Победы: ПАС не хочет уступать главную площадь Кишинева даже для прохождения Бессмертного полка

"Как мы и ожидали, чаяния молдавского народа и людей, которые на протяжении многих десятилетий праздновали 9 Мая на центральной площади страны, проводили марши и шествия, не были услышаны. Официальная версия отказа — то, что в Кишинев приезжает много иностранных делегаций на празднование Дня Европы. Правительство и власть не понимает одного — историю поменять нельзя! Если бы не было Дня Победы, не было бы и Дня Европы.