Власти Молдовы жестко выдавливают всех, кто намерен 9 мая отмечать День Победы: ПАС не хочет уступать главную площадь Кишинева даже для прохождения Бессмертного полка

Как и в прошлом году, 9 мая главную площадь столицы собирается оккупировать партия власти, со своим новоявленным Днем Европы.
На заседании в примарии Кишинева, 24 апреля, лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу предложил компромисс:
«Я считаю, что мы должны найти компромисс с силовыми структурами, со службой Госохраны, с представителем правительства для того, чтобы те, кто отмечает 9 мая День Победы, имели равные права с теми, кто в этот же день отмечает другой праздник. И чтобы празднующие День Победы могли собраться на ПВНС».
Для этого, политик предложил поменять время проведения мероприятий, чтобы было удобно всем.
На компромисс не хочет идти и правительство Молдовы.
Главная площадь Кишинева 9 мая пока остаётся за теми, кто хочет праздновать День Европы. Вернее, за теми, кого пригонят на площадь власти ПАС.
По крайней мере, на данный момент приято именно такое решение.
Депутат парламента Регина Апостолова:
"Как мы и ожидали, чаяния молдавского народа и людей, которые на протяжении многих десятилетий праздновали 9 Мая на центральной площади страны, проводили марши и шествия, не были услышаны. Официальная версия отказа — то, что в Кишинев приезжает много иностранных делегаций на празднование Дня Европы. Правительство и власть не понимает одного — историю поменять нельзя! Если бы не было Дня Победы, не было бы и Дня Европы.
Окончательного решения вопроса еще нет, но по позиции всех официальных органов власти, мы понимаем, что предпочтение будет отдано Дню Европы. В этом году особенный праздник — 80 лет Победы! И в августе будет 81-ая годовщина освобождения РМ от фашистских захватчиков, в результате Ясско-Кишиневской операции. Но для тех, кто ратует за объединение с Румынией — это не праздник. Поэтому, беспредел продолжается!".
Алексей Лунгу, лидер Партии «Шанс»:
"Это заседание снова продемонстрировало, что власти боятся Дня Победы 9 мая. Мы не услышали ни одного убедительного аргумента, почему те, кто пойдет в марше 9 мая к Мемориалу в Центре города, не могут собраться на Площади Великого Национального Собрания. Представители правоохранительных органов и правительства запутались и не смогли предложить никакого общего решения.
Мы продолжим настаивать на том, чтобы колонна стартовала с Площади Великого Национального Собрания, как это было традицией многие годы. К сожалению, в этот день правительство или так называемое правительство отдает приоритет иностранным посольствам, которые устанавливают свои палатки на площади.
Мы ожидаем следующего заседания, чтобы продолжить обсуждения. Мы представили свои аргументы и доказали, что наше массовое присутствие на Площади Великого Национального Собрания возможно, как с организационной, так и с технической точки зрения".
Глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович:
«Историческое название ПВНС — это Площадь Победы. И на протяжении 59 лет все мероприятия, связанные с Победой, проводились там. В прошлом году власти удалось продавить идеи и выбросить с площади людей, отмечавших там День Победы. В этом году, они решили повторить “успех”, поставив всех перед фактом, что для нас — людей, отмечающих День Победы, места на центральной площади страны не будет.
Сегодняшнее заседание в мэрии Кишинева закончилось ничем. Власть не хочет уступать Площадь Победы, даже на несколько часов, для формирования и прохождения колонн Бессмертного полка. Есть жёсткая установка — площадь остаётся оккупированной под мероприятия, приуроченные ко Дню Европы. Ни на час, ни на минуту нас туда пускать не намерены. Власть не желает искать компромиссы с собственным народом, жёстко указывая ему место. Следующее заседание ответственных служб состоится завтра, 24 апреля в 11.00".
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