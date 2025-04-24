Ранее Петрович заявил, что координационный комитет проведет в Кишиневе 9 мая шествие «Бессмертный полк». По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. В четверг в мэрии Кишинев снова обсуждался вопрос проведения праздничных мероприятий на 9 мая. «Позиция власти по отношению ко Дню победы остается жесткой… Для празднования Дня Победы на площади места нет. Как и для граждан, которые собираются отмечать 80-ую годовщину Дня Победы. Сегодняшнее заседание в мэрии закончилось ничем. Представители правительства не желают рассматривать никаких компромиссов, чтобы разделить площадь на квадраты и предоставить всем равные возможности», — сказал Петрович журналистам, отметив, что альтернативных маршрутов на данный момент властями не предложено и взята пауза в рассмотрении этого вопроса. Активист напомнил, что историческое название главной площади столицы Молдавии — это Площадь Победы. «И на протяжении 59 лет все мероприятия, связанные с Днем Победы, проводились там. В прошлом году власти удалось продавить идеи и выбросить с площади людей, отмечавших там День Победы. В этом году, они решили повторить “успех”, поставив всех перед фактом, что для нас — людей, отмечающих День Победы, места на центральной площади страны не будет», — отметил он. Как подчеркнул Петрович, это несправедливо и неправильно по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и всем тем, кто помнит и знает, какой ценой была завоевана Победа 9 мая 1945 года. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией». Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.