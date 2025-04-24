Экс-нардеп Олейник: Зеленский боится мира из-за грозящих выборов

«Трамп фактически уже начал действовать. Он не будет давать Киеву никаких гарантий безопасности и финансовые потоки тоже больше не будут поступать на Украину. Все, что сейчас передается Киеву, идет еще от байденовской администрации. Также у Вашингтона есть возможность отрезать Украину от разведданных и возможность ввести персональные санкции, о которых давно все говорят. Против ближайших соратников Зеленского в США могут начать уголовные дела о хищении не просто денег Украины, а денег налогоплательщиков США. Думаю, что глава ФБР [Кэш] Патель будет готов поработать над этими преступниками», — заключил Олейник.