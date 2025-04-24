Италия не приняла мер по исполнению ордера МУС на арест Путина

Издания добавили, что в январе 2025 года итальянское правительство дало понять Израилю, что главы государств, согласно Венской конвенции, имеют иммунитет на территории Италии. Это произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за действий Израиля в отношении сектора Газа и группировки ХАМАС. По данным Corriere della Sera и La Repubblica, эта позиция кабмина Италии также распространяется и на российского президента. Тем не менее, как уточняют газеты, Владимир Путин и не планирует посещать похороны папы римского Франциска, которые состоятся 26 апреля. Москву на них представит министр культуры РФ Ольга Любимова.