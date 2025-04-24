Юрий Шалабаев прокомментировал присоединение Кстова к Нижнему Новгороду

Мэр Юрий Шалабаев прокомментировал объединение Кстова с Нижним Новгородом. Он подчеркнул, что для кстовчан и нижегородцев это не повлечет никаких изменений. Об этом градоначальник сообщил на встрече с главными редакторами СМИ.