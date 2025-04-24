Юрий Шалабаев прокомментировал присоединение Кстова к Нижнему Новгороду

Мэр Юрий Шалабаев прокомментировал объединение Кстова с Нижним Новгородом. Он подчеркнул, что для кстовчан и нижегородцев это не повлечет никаких изменений. Об этом градоначальник сообщил на встрече с главными редакторами СМИ.
Кстовский район станет частью городского округа Нижний Новгород, но не в административном смысле, как Автозаводский или Сормовский районы. Все населённые пункты и деревни Кстова сохранят свой статус.
Юрий Шалабаев отметил, что переходный период продлится до конца года. За это время создадут новые органы власти: объединят думы, утвердят устав и структуру администрации городского округа Нижний Новгород. Также будет сформирован единый бюджет и система социального обеспечения.
Сейчас совместно с органами местного самоуправления Кстова проводится анализ ситуации и выявляются проблемные моменты. По каждому направлению уже разработана дорожная карта, сообщил Юрий Шалабаев.