Bloomberg узнал, что США хотят получить от России в рамках мирной сделки

По информации собеседников агентства, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. О новом визите Уиткоффа в Москву ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Axios писал, что встреча может пройти 25 апреля.
Bloomberg отмечает, что согласие Вашингтона сохранить за Киевом право на оснащенную и укомплектованную армию, противоречит ранее обозначенным требованиям Москвы. В случае согласия Путину, как пишет агентство, придется отказаться от заявленной цели по демилитаризации Украины.
Названное условие подтверждает стремление администрации Трампа добиться уступок не только от Украины, но и от России. До сих пор критики рассматривали план США как соответствующий российским интересам, в том числе из-за требования для Украины отказаться от вступления в НАТО, пишет Bloomberg.
По словам собеседников Bloomberg, в рамках сделки по урегулированию конфликта Вашингтон также хочет, чтобы Москва вернула Киеву Запорожскую АЭС. Впоследствии, по задумке США, станция перейдет под американский контроль, чтобы гарантировать энергоснабжение обеих сторон.
США также рассчитывают вернуть Украине перешедшие под российский контроль территории в Харьковской области, а также гарантировать Киеву доступ к реке Днепр, проходящей вдоль линии соприкосновения. По словам источников Bloomberg, детали сделки окончательно не утверждены и могут претерпеть изменения.