Делегация из Абу-Даби посетила Нижегородскую область

«У нас есть продукция, которая может быть востребована в ОАЭ и странах региона, например, термоконтейнеры для перевозки продуктов питания в условиях высоких температур. Сейчас мы делаем первые шаги в этом направлении и очень заинтересованы в диалоге — хотим понять, как лучше представить наши решения на этом рынке. Для нас это новый, но перспективный вектор развития, и мы открыты к сотрудничеству», — подчеркнул директор по производству и развитию ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.