Мэр Нижнего Новгорода готов пойти на второй срок

Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами СМИ 24 апреля.
Выбором кандидатуры на должность мэра занимается губернатор региона. Шалабаев подчеркнул, что если его работу за этот срок посчитают успешной, то он согласится на предложение о втором сроке.
«Если губернатор сочтет необходимым, он предложит. Я не живу ожиданием этого, на это нет времени. Есть много задач, которые я должен реализовать, в том числе в этом году», — объяснил мэр.
По словам главы города, он не задумывается о том, чем будет заниматься, если его не переизберут. В числе главных задач мэра на этот год — работы по соединению Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным районом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что мэрия Нижнего Новгорода переедет в здание бывшего ТЦ «Этажи» в этом году.