Шалабаев: Кстовский район стал частью Нижнего Новгорода

«До конца года будет длиться переходный период по реализации процедур объединения, мы сейчас с коллегами из Кстовского района изучаем ситуацию. Будет единая Дума, единый бюджет, единая система образования, культуры, соцобеспечения и т. д. », — пояснил Юрий Шалабаев.