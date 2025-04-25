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Шалабаев: Кстовский район стал частью Нижнего Новгорода

Он входит в состав муниципального образования.

Источник: Время

Кстовский район можно считать частью Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на встрече с журналистами 24 апреля.

Мэр пояснил, что район входит не в состав населенного пункта, а в состав муниципального образования — административного округа.

«До конца года будет длиться переходный период по реализации процедур объединения, мы сейчас с коллегами из Кстовского района изучаем ситуацию. Будет единая Дума, единый бюджет, единая система образования, культуры, соцобеспечения и т. д.», — пояснил Юрий Шалабаев.

Ранее Кстовский округ стал отображаться на онлайн-картах как часть Нижнего Новгорода.