Шалабаев: Кстовский район стал частью Нижнего Новгорода

Кстовский район можно считать частью Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на встрече с журналистами 24 апреля.
Мэр пояснил, что район входит не в состав населенного пункта, а в состав муниципального образования — административного округа.
«До конца года будет длиться переходный период по реализации процедур объединения, мы сейчас с коллегами из Кстовского района изучаем ситуацию. Будет единая Дума, единый бюджет, единая система образования, культуры, соцобеспечения
Ранее Кстовский округ стал отображаться на онлайн-картах как часть Нижнего Новгорода.