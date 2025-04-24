«У меня свой дедлайн», — цитирует его РИА Новости.
При этом срок политик называть не стал.
Накануне Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров, заявив, что он может полностью потерять Украину.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть дедлайн для урегулирования на Украине.
«У меня свой дедлайн», — цитирует его РИА Новости.
При этом срок политик называть не стал.
Накануне Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров, заявив, что он может полностью потерять Украину.