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Трамп заявил, что у него есть дедлайн для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть дедлайн для урегулирования на Украине.

Источник: AP 2024

«У меня свой дедлайн», — цитирует его РИА Новости.

При этом срок политик называть не стал.

Накануне Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров, заявив, что он может полностью потерять Украину.