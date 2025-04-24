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Трамп считает, что Путин услышит призыв не наносить массированные удары по Украине

Вопрос на эту тему был задан американскому лидеру на церемонии встречи премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре в Белом доме.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин прислушается к его призыву воздержаться от нанесения новых массированных ударов по военным объектам Украины.

Вопрос на эту тему был задан американскому лидеру на церемонии встречи премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре в Белом доме. «Считаю, что да», — ответил Трамп.

Ранее он заявил, что «недоволен» массированным ударом России по военным объектам на Украине, и высказался за мирное урегулирование конфликта. Он утверждал, что в ударах «нет необходимости», а «время выбрано очень неудачно».

В связи с этим Трамп призвал президента России Владимира Путина отдать приказ о прекращении таких ударов. «Давайте заключим мирную сделку», — добавил глава администрации США.

Вооруженные силы России нанесли ранее в четверг массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. Как сообщили в Минобороны России, цели удара достигнуты, все объекты поражены.