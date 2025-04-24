NYT: Пакистан и Индия находятся на грани войны из-за теракта

Нью-Дели в ответ на теракт объявило о ряде дипломатических шагов против Пакистана. В частности, индийское правительство решило сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить действие договора о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между странами «Вагах-Аттари». Кроме этого, власти потребовали от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть Индию до 1 мая. Они также запретили гражданам Пакистана въезжать на территорию Индии по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже въехал по этой системе, дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.