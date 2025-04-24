Король Нидерландов призвал страну «вооружиться до зубов»

«Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир. К сожалению, Украина и другие конфликты доказывают, что это уже не так. И что нам действительно нужно подготовиться», — сказал Виллем-Александр, передает нидерландская радиовещательная корпорация NOS.