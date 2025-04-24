Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду Atlantic

В марте Голдберг рассказал, что советник по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в Signal. «Если вы считаете, что мы должны это сделать [нанести удар по хуситам], то давайте. Просто невыносимо снова брать на поруки Европу», — звучало одно из сообщений вице-президента США Джей Ди Вэнса.