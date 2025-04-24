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Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду Atlantic

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу, который попал в чат в Signal, где руководство США обсуждало операцию против хуситов.

Источник: Reuters

«Сегодня я встречусь с Джеффри Голдбергом, редактором The Atlantic», — написал он в Truth Social.

Голдберг и его коллеги — Майкл Шерер и Эшли Паркер — пишут статью «Самый влиятельный президент этого столетия», утверждает Трамп.

По словам президента, Голдберг ранее издал множество «вымышленных» историй о нем, однако он все же решил дать интервью, чтобы понять, «может ли The Atlantic быть “правдивым”».

Помимо статьи о Signal, Голдберг также опубликовал в 2020 году статью «Трамп: Американцы, погибшие на войне, — “неудачники” и “лохи”». В ней он рассказал, что «президент неоднократно пренебрежительно отзывался об интеллекте военнослужащих и просил не допускать раненых ветеранов на военные парады».

В марте Голдберг рассказал, что советник по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в Signal. «Если вы считаете, что мы должны это сделать [нанести удар по хуситам], то давайте. Просто невыносимо снова брать на поруки Европу», — звучало одно из сообщений вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Скандал получил название Signalgate, его расследует управление генерального инспектора Министерства обороны США. Уолтц признал ошибку с включением в чат журналиста. Однако Белый дом отрицает, что там была размещена секретная информация.