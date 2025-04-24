Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду Atlantic

«Сегодня я встречусь с Джеффри Голдбергом, редактором The Atlantic», — написал он в Truth Social.
Голдберг и его коллеги — Майкл Шерер и Эшли Паркер — пишут статью «Самый влиятельный президент этого столетия», утверждает Трамп.
По словам президента, Голдберг ранее издал множество «вымышленных» историй о нем, однако он все же решил дать интервью, чтобы понять, «может ли The Atlantic быть “правдивым”».
Помимо статьи о Signal, Голдберг также опубликовал в 2020 году статью «Трамп: Американцы, погибшие на войне, — “неудачники” и “лохи”». В ней он рассказал, что «президент неоднократно пренебрежительно отзывался об интеллекте военнослужащих и просил не допускать раненых ветеранов на военные парады».
В марте Голдберг рассказал, что советник по нацбезопасности Майк Уолтц по ошибке добавил его в чат в Signal. «Если вы считаете, что мы должны это сделать [нанести удар по хуситам], то давайте. Просто невыносимо снова брать на поруки Европу», — звучало одно из сообщений вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Скандал получил название Signalgate, его расследует управление генерального инспектора Министерства обороны США. Уолтц признал ошибку с включением в чат журналиста. Однако Белый дом отрицает, что там была размещена секретная информация.