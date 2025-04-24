The Times узнала о сомнениях Лондона по отправке тысяч военных на Украину

New York Post (NYP) со ссылкой на источник писала, что в мирный план президента США Дональда Трампа входит потенциальное размещение на Украине европейских войск в случае достижения соглашения о прекращении огня. Вопрос о том, как будут представлены эти «силы противодействия», остается открытым. Один из вариантов: создание отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» в составе «россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО». Последняя сторона, как отмечало издание, должна будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие.