The Times узнала о сомнениях Лондона по отправке тысяч военных на Украину

Великобритания может отказаться от планов отправки тысяч военных на Украину, сообщили источники The Times.
В Лондоне сочли, что отправка сухопутных войск «слишком рискованна», так как если соглашение о прекращении огня будет нарушено, может возникнуть более масштабный конфликт.
«Риски слишком высоки, а силы недостаточны для выполнения такой задачи», — сказал источник газеты о возможности отправки десятков тысяч солдат. Шла речь о 30 тыс., напоминает издание.
The Times пишет, что планы будут включать защиту Украины с воздуха и моря и укрепление ее армии, что в том числе подразумевает отправку инструкторов на запад страны. От идеи защищать ключевые города и объекты западными войсками в Европе, вероятно, откажутся.
Ранее днем 24 апреля у газеты вышел материал о том, что Британия и Франция пересмотрели свои планы по отправке войск на Украину. The Times писала, что по итогам прошедшей 23 апреля в британской столице встрече украинцев, американцев и европейцев «наблюдается некоторое смягчение обязательств» Соединенного Королевства и Франции.
В целом в «коалицию желающих» обеспечивать безопасность на Украине входят около 30 стран, но именно на отправку войск согласились совсем не многие. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в феврале, что в страну нужно направить 100 тыс. миротворцев.
New York Post (NYP) со ссылкой на источник писала, что в мирный план президента США Дональда Трампа входит потенциальное размещение на Украине европейских войск в случае достижения соглашения о прекращении огня. Вопрос о том, как будут представлены эти «силы противодействия», остается открытым. Один из вариантов: создание отдельных миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» в составе «россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО». Последняя сторона, как отмечало издание, должна будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны сложили оружие.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что развертывание на Украине миротворческих сил из стран Североатлантического альянса будет неприемлемо для Москвы и это донесли до США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия будет расценивать европейских миротворцев в зоне военной операции на Украине как присутствие сил НАТО.