Трамп заявил, что Россия готова пойти на «довольно большие уступки»

Отвечая на вопрос, на какие уступки готова идти Москва, Трамп сказал: «Остановить войну. Остановить захват всей страны».
Его переспросили, придется ли Украине уступить часть территории России ради прекращения огня. Американский лидер ответил на это уклончиво: «Это зависит от того, какая именно территория».
Он напомнил, что Украина потеряла «много территорий». Говоря о Крыме, Трамп сказал, что вернуть его «будет очень трудно», и добавил, что полуостров был присоединен к России при Бараке Обаме. Президент заверил, что США оказывают большое давление на Россию, и он считает, что сделка будет заключена.
По данным Bloomberg, одним из условий урегулирования конфликта, которые Вашингтон намерен выдвинуть в рамках мирного плана, является передача Запорожской атомной электростанции обратно Украине, а также восстановление контроля Киева над территориями в Харьковской области. США также намерены обеспечить Украине беспрепятственный доступ к реке Днепр, протекающей вдоль линии соприкосновения, сообщает агентство.
Конфликт на Украине завершился бы мгновенно, если бы Киев вывел свои войска из регионов, вошедших в состав России, заявил Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — сказал он.