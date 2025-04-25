Конфликт на Украине завершился бы мгновенно, если бы Киев вывел свои войска из регионов, вошедших в состав России, заявил Le Point пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть России», — сказал он.