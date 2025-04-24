Трамп: и РФ, и Украина хотят завершить конфликт

Трамп дал отрицательный ответ, когда у него поинтересовались, является ли Россия «препятствием на пути к миру» на Украине. «Я так не думаю. Думаю, что обе [стороны] сейчас хотят мира. Они готовы что-то сделать», — подчеркнул глава вашингтонской администрации. «Посмотрим, что произойдет. Сложная, очень сложная [проблема]. Но, думаю, обе [стороны] стремятся к сделке», — повторил Трамп.
Присутствовавший на встрече госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что американская сторона подготовила реалистичный план урегулирования конфликта и довела его до сведения Москвы и Киева. «Конец этой войне положить можно. Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», — сказал шеф американской дипломатии. «Мы обсудили эти идеи. Вчера была хорошая встреча [представителей Запада в Лондоне]. Будут хорошие встречи на выходных. Мы показали им (России и Украине — прим. ТАСС) финишную черту. Нужно, чтобы обе стороны сказали “да”, — заявил Рубио.
«Мы можем видеть финишную черту, но обе [стороны] должны туда прийти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им прийти туда, но они в конце концов должны сказать “да”, — добавил госсекретарь.