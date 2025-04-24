Трамп: и РФ, и Украина хотят завершить конфликт

Присутствовавший на встрече госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что американская сторона подготовила реалистичный план урегулирования конфликта и довела его до сведения Москвы и Киева. «Конец этой войне положить можно. Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», — сказал шеф американской дипломатии. «Мы обсудили эти идеи. Вчера была хорошая встреча [представителей Запада в Лондоне]. Будут хорошие встречи на выходных. Мы показали им (России и Украине — прим. ТАСС) финишную черту. Нужно, чтобы обе стороны сказали “да”, — заявил Рубио.