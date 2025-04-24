Одновременно с этим источник сказал, что очень разочарован мирными предложениями, которые предоставил Незалежной американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что президент Штатов не оказывает никакое давление на главу российского государства Владимира Путина и не вводит антироссийские санкции, что, по его мнению, очень плохо.