Украина готовится к худшему варианту развития событий в конфликте, а точнее к остановке военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Это следует из материала заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцхаймера.
«Мы готовимся к худшему сценарию. А именно к прекращению поддержки со стороны США», — рассказал неизвестный собеседник газеты из украинского правительства.
Одновременно с этим источник сказал, что очень разочарован мирными предложениями, которые предоставил Незалежной американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что президент Штатов не оказывает никакое давление на главу российского государства Владимира Путина и не вводит антироссийские санкции, что, по его мнению, очень плохо.
Украинский чиновник добавил, что озвученные Трампом условия являются недопустимыми для Киева. «То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо», — подчеркнул он.
Напомним, что недавно сорвались переговоры по перемирию на Украине с европейскими и американскими главами, которые должны были состояться на этой неделе в Лондоне. Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф отказались участвовать в них из-за отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского признавать Крым российским.