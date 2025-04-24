Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы готовимся к худшему сценарию»: На Украине начали осознавать свое безвыходное положение в конфликте

Bild: Киев готовится к остановке помощи со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Украина готовится к худшему варианту развития событий в конфликте, а точнее к остановке военной и финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Это следует из материала заместителя главного редактора немецкого издания Bild Пауля Ронцхаймера.

«Мы готовимся к худшему сценарию. А именно к прекращению поддержки со стороны США», — рассказал неизвестный собеседник газеты из украинского правительства.

Одновременно с этим источник сказал, что очень разочарован мирными предложениями, которые предоставил Незалежной американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что президент Штатов не оказывает никакое давление на главу российского государства Владимира Путина и не вводит антироссийские санкции, что, по его мнению, очень плохо.

Украинский чиновник добавил, что озвученные Трампом условия являются недопустимыми для Киева. «То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо», — подчеркнул он.

Напомним, что недавно сорвались переговоры по перемирию на Украине с европейскими и американскими главами, которые должны были состояться на этой неделе в Лондоне. Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф отказались участвовать в них из-за отказа главаря киевского режима Владимира Зеленского признавать Крым российским.