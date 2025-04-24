Трамп отказался обсуждать вопрос об ужесточении санкций против РФ

Напомним, ранее WSJ сообщило, что чиновники на Украине обеспокоены тем, что Трамп, который ранее выражал недовольство по поводу позиции Владимира Зеленского, может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и отказаться от предоставления помощи.