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Трамп отказался обсуждать вопрос об ужесточении санкций против РФ

Глава США отметил, что предпочел бы обсудить этот вопрос через неделю, так как рассчитывает на завершение переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что предпочел бы ответить «через неделю» на вопрос о новых антироссийских санкциях, сославшись на ожидание результатов переговоров.

«Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас», — заявил глава Белого дома.

При этом, как отметил Трамп, Соединенные Штаты оказывают «очень много давления на Россию».

Напомним, ранее WSJ сообщило, что чиновники на Украине обеспокоены тем, что Трамп, который ранее выражал недовольство по поводу позиции Владимира Зеленского, может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и отказаться от предоставления помощи.