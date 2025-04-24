Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к будущим выборам США в 2028 году

Интернет-магазин американского лидера Дональда Трампа открыл продажи бейсболок с надписью «Трамп 2028», которые приурочены к будущим выборам в Соединенных Штатов в 2028 году. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство предполагает, что эти товары сигнализируют о желании президента Штатов баллотироваться на третий срок.
Известно, что цена красной бейсболки, в характеристиках которой указывается специально американское производство, составляет 50 долларов.
Ранее сам президент США Дональд Трамп признался в интервью телеканалу NBC News, что серьезно говорит о своем вероятном переизбрании на третий срок в должности лидера американского государства. Телеканал ему напомнил, что по американской конституции в соответствии с 22-й поправкой этого сделать будет невозможно. Однако Трамп отметил, что можно найти способ, как обойти этот запрет.