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WSJ рассказала, кто является самым близким советником вице-президента США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самым близким и доверенным советником вице-президента США Джей Ди Вэнса является его супруга Уша, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на близких к семье лиц.

Источник: AP 2024

«Тридцатидевятилетняя юрист давно является резонатором по вопросам политики… Уша Вэнс является самым доверенным советником своего мужа, она привержена его будущим политическим стремлениям, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним», — говорится в материале.

Газета отмечает Уша Вэнс часто предоставляет мужу отзывы о его выступлениях.

Ранее в СМИ возник резонанс из-за того, что министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Как отмечала New York Times, супруга Хегсета Дженнифер ранее подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация.