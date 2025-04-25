WSJ рассказала, кто является самым близким советником вице-президента США

«Тридцатидевятилетняя юрист давно является резонатором по вопросам политики… Уша Вэнс является самым доверенным советником своего мужа, она привержена его будущим политическим стремлениям, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним», — говорится в материале.
Газета отмечает Уша Вэнс часто предоставляет мужу отзывы о его выступлениях.
Ранее в СМИ возник резонанс из-за того, что министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Как отмечала New York Times, супруга Хегсета Дженнифер ранее подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация.