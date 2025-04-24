Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Боуз напомнил Зеленскому его заявление о возвращении Крыма

Журналист также напомнил о неудачном контрнаступлении 2023 года и других провалах ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его прежние заявления о возвращении Крыма и победе в вооружённом конфликте. Об этом он написал в социальной сети X*.

Он поставил под сомнение реальность этих обещаний, обращаясь к украинскому лидеру с риторическими вопросами: «Где ваши слова про возвращение Крыма? Что с удержанием Бахмута? А как насчёт обещаний о победе?».

Боуз также затронул тему внутренней политики, задав вопрос о состоянии демократии на Украине. Журналист выразил сомнение в успехах страны и поинтересовался причинами провала широко разрекламированного контрнаступления 2023 года.

«А что случилось с деньгами?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь стал указывать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, какие пункты стоит включить в план урегулирования украинского конфликта, а какие нет.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.