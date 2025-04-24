Журналист Боуз напомнил Зеленскому его заявление о возвращении Крыма

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил Владимиру Зеленскому его прежние заявления о возвращении Крыма и победе в вооружённом конфликте. Об этом он написал в социальной сети X*.
Он поставил под сомнение реальность этих обещаний, обращаясь к украинскому лидеру с риторическими вопросами: «Где ваши слова про возвращение Крыма? Что с удержанием Бахмута? А как насчёт обещаний о победе?».
Боуз также затронул тему внутренней политики, задав вопрос о состоянии демократии на Украине. Журналист выразил сомнение в успехах страны и поинтересовался причинами провала широко разрекламированного контрнаступления 2023 года.
«А что случилось с деньгами?» — добавил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь стал указывать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, какие пункты стоит включить в план урегулирования украинского конфликта, а какие нет.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.