«Что случилось с “мы вернём Крым”? Что случилось с “удерживаем Бахмута” (украинское название Артёмовска. — Прим. Life.ru.)? Что случилось с “мы побеждаем”?», — написал Боуз в соцсети X.
Журналист также поднял вопросы о состоянии демократии на Украине и использовании западной финансовой помощи.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план мирного соглашения, предусматривающий отмену санкций против России и неформальное признание Крыма частью РФ. Вашингтон выразил недовольство позицией украинского руководства, считая, что Зеленский «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что терпение американской стороны «иссякает».