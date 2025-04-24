«А что случилось?» В Европе Зеленского прижали к стенке неудобным вопросом о Крыме

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план мирного соглашения, предусматривающий отмену санкций против России и неформальное признание Крыма частью РФ. Вашингтон выразил недовольство позицией украинского руководства, считая, что Зеленский «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что терпение американской стороны «иссякает».