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«А что случилось?» В Европе Зеленского прижали к стенке неудобным вопросом о Крыме

Ирландский журналист Чей Боуз обратился к Владимиру Зеленскому с серией вопросов, касающихся его прежних заявлений. В частности, он напомнил слова главаря киевского режима о «возвращении Крыма» и успехах на фронте.

Источник: Life.ru

«Что случилось с “мы вернём Крым”? Что случилось с “удерживаем Бахмута” (украинское название Артёмовска. — Прим. Life.ru.)? Что случилось с “мы побеждаем”?», — написал Боуз в соцсети X.

Журналист также поднял вопросы о состоянии демократии на Украине и использовании западной финансовой помощи.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине план мирного соглашения, предусматривающий отмену санкций против России и неформальное признание Крыма частью РФ. Вашингтон выразил недовольство позицией украинского руководства, считая, что Зеленский «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что терпение американской стороны «иссякает».