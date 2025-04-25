Трамп наладил продажу бейсболок с надписью о третьем президентском сроке

Ранее Дональд Трамп уже делал громкие заявления о возможности участия в выборах 2028 года, несмотря на 22-ю поправку к Конституции США, запрещающую ему третий срок. В интервью он подчеркнул, что не шутит по этому поводу, хотя и уточнил позже, что на данный момент не планирует этого, но «существуют способы», как можно обойти ограничение.