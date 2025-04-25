Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

«Стратегическое планирование сегодня — это не Госплан СССР, хотя и тогда планировали на десятилетия вперед, не только “пятилетки”. По своей сути оно является комплексом организационных мероприятий, направленных на определение долгосрочных, стратегических целей Российской Федерации, путей и основных инструментов их достижения», — указал секретарь СБ. Он уточнил, что «целями стратегического планирования являются прежде всего создание условий для устойчивого развития и обеспечения безопасности России, организация согласованного взаимодействия органов власти, обеспечение эффективного использования ресурсов».