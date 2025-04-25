Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

«Аппаратом Совета безопасности осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию дополнений и коррективов, уточнению содержащихся в ней задач», — сказал Шойгу.
Он уточнил, что «в этой работе активно участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет Совета безопасности РФ, который обеспечивает глубокую научную проработку проблем обеспечения национальной безопасности, оценку стоящих перед страной вызовов и угроз».
Стратегическое планирование.
По оценке секретаря СБ РФ, «необычайно высокая динамика происходящих событий требует практически ежедневного принятия решений, вместе с тем их последствия могут проявиться спустя годы и даже десятилетия».
«Комплекс вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Россией, обострение ее отношений с Западом имеет не случайный, а объективный характер и обусловлен самим ходом исторического процесса. Вспомните — президент России предупреждал о возможности такого развития событий еще на Мюнхенской конференции в 2007 году», — привел пример Шойгу.
«Стратегическое планирование сегодня — это не Госплан СССР, хотя и тогда планировали на десятилетия вперед, не только “пятилетки”. По своей сути оно является комплексом организационных мероприятий, направленных на определение долгосрочных, стратегических целей Российской Федерации, путей и основных инструментов их достижения», — указал секретарь СБ. Он уточнил, что «целями стратегического планирования являются прежде всего создание условий для устойчивого развития и обеспечения безопасности России, организация согласованного взаимодействия органов власти, обеспечение эффективного использования ресурсов».
Шойгу обратил внимание на то, что «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является базовым документом, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития России на долгосрочную перспективу».
Защита национальных интересов.
«Специальная военная операция была начата именно в связи с необходимостью защиты национальных интересов Российской Федерации. Даже в условиях специальной операции они не изменились. Достижение целей СВО — денацификация и демилитаризация Украины — является как раз одним из условий для дальнейшего мирного развития нашей страны», — акцентировал внимание секретарь СБ РФ.
Он подчеркнул, что «проблемы, с которыми Россия столкнулась после начала СВО, убедительно доказали неразрывную взаимозависимость между задачами обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны». «Сбережение народа России, национальные цели развития вряд ли могут быть обеспечены без учета задач в области военной, государственной, общественной, экономической и экологической безопасности, укрепления финансового и технологического суверенитета России, предусмотренных Стратегией», — уверен Шойгу.
«В современных условиях не вызывает сомнений заложенный в ней принцип опоры на внутренний потенциал страны, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами», — отметил он.
Секретарь Совбеза констатировал, что «спровоцированный Западом кризис в области европейской безопасности, формирование новых архитектуры, правил и принципов мироустройства сопровождаются для Российской Федерации появлением новых вызовов и угроз, а также дополнительных возможностей, которые необходимо учитывать при реализации Стратегии».
«В условиях высокой динамики международной обстановки повышается важность прогнозирования стратегических рисков и угроз национальной безопасности, выработки сценариев развития глобальных трендов, кризисных ситуаций и оперативного реагирования на них», — пояснил Шойгу.
Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.