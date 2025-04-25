Новости СВО. Освобождена Богдановка, Армия России идёт дальше к Днепропетровску, Зеленский грубит Трампу, 25 апреля

— CША предложили своё видение. В Лондоне была встреча, где эта стратегия была предложена. Наша команда, европейская команда и представители США конструктивно поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты. То есть после предложения США появился другой документ. Я считаю, что он находится на столе у Трампа. То, что противоречит нашим ценностям, или нашей Конституции, не может быть в договорах, — заявил глава киевского режима.