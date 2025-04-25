Курская область, 25 апреля.
Ещё 150 украинских военнослужащих ликвидированы в Курской области. Уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Видео © Telegram / Минобороны России.
— Противник знает, что мы будем в любом случае забирать Горналь, поэтому и сосредоточил серьёзные силы для изоляции поля боя. Не стоит радовать врага. Быстро не всегда хорошо, — заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Несмотря на проблемы ВСУ у Олешни и Горналя, Киев не оставляет попыток начать новое вторжение на территорию России. Сообщается, что в районе села Гоптаровка противник предпринял попытку на квадроциклах въехать на Курскую землю, но был обнаружен и уничтожен. Это даёт повод задуматься нам о наступлении на Мирополье, откуда и заходит враг.
Донецкая Народная Республика, 25 апреля.
В Донецкой Народной Республике освобождена Богдановка. Она находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью, одновременно являющейся границей Российской Федерации. Военкор Александр Коц отмечает, что для выхода на этот рубеж осталось взять Троицкое и Орехово. При этом севернее этого участка фронта также идёт наступление.
Развивается наступление и около Дзержинска (Торецка). Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что ВС РФ зашли в Петровку и подошли к окраинам Старой Николаевки.
— Фронт ВСУ продолжает трещать по всем швам и отход противника за реку Бычок кажется неизбежным, — пишет Подоляка, добавляя, что киевское командование ничего не может противопоставить нашему наступлению.
На этом участке фронта до важной трассы на Константиновку нашим войскам осталось 15 километров.
Дроноводы Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать вражеские беспилотники типа «Баба-яга» в воздушных боях в районе Часова Яра. Видео © Telegram / Минобороны России.
Как зарабатывают командиры ВСУ.
Депутат Верховный рады Анна Скороход рассказала, как обогащаются украинские командиры. По её словам, на фронте распространено вымогательство с подчинённых. Деньги собираются на карты родственников или наличными.
— Я думаю, что нам будет очень интересно потом проверить, откуда у военных и их родственников появлялись дома, квартиры, машины, — сказала Скороход.
Она отметила, что одним из самых распространённых видов бизнеса, который открывают на деньги подчинённых, являются АЗС. Топливо для продажи искать не приходится — его сливают из машин, едущих на фронт.
При этом начинают обирать украинцев ещё даже до попадания в ВСУ. Военнопленный Юрий Конограй рассказал, что за 2,5 тысячи долларов он откупился от ТЦК. Но это не спасло его от фронта. С другими военкомами Конограю договориться не удалось.
Европа не против лишить Украину территорий.
Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд заявил, что лидеры Европейского союза согласны, если Украина уступит часть территорий. При этом Киев должен получить такие условия, которые ему не будут навязаны. Однако заявления чиновников США о возможном выходе из переговоров и о прекращении помощи Украине вызывают у них опасения.
— Для европейцев довольно шокирующим является то, что США могут уйти, поскольку они сыграли ключевую роль в укреплении европейских границ и безопасности, и это вызывает у европейцев много опасений по поводу того, что будет дальше, — цитирует The New York Times слова Градна.
В это же время газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что Великобритания и Франция пересмотрели желание отправить контингент на Украину, который по их задумке должен быть миротворческим. Однако полностью отказаться от идеи они пока не готовы.
— Вместо этого британские и французские военные инструкторы будут направлены на Западную Украину. Это позволит выполнить обязательство по размещению войск внутри страны, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать города, — пишет The Times.
Случилось это после провала встречи в Лондоне, который потянул за собой другие дипломатические фиаско Киева, в том числе заявления Вашингтона о готовности выйти из переговорного процесса.
Тем временем глава киевского режима Зеленский в привычной хамской манере ответил Трампу на его слова о том, что у США терпение уже на исходе.
— Я, конечно, не знаю, у кого что там происходит внутри, но терпение лопнет именно у украинцев, понимаете, — заявил он во время визита в ЮАР, снова пытаясь угрожать. Он также назвал якобы готовность Киева к переговорам с Россией «уже большой и единственной уступкой».
По словам Зеленского, он уже отправил Трампу некий ответ от Украины и её европейских партнёров.
— CША предложили своё видение. В Лондоне была встреча, где эта стратегия была предложена. Наша команда, европейская команда и представители США конструктивно поговорили, и на бумаге появились соответствующие пункты. То есть после предложения США появился другой документ. Я считаю, что он находится на столе у Трампа. То, что противоречит нашим ценностям, или нашей Конституции, не может быть в договорах, — заявил глава киевского режима.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заметил, что уступка территорий со стороны Украины является предварительным условием сделки. Он также призвал Киев в первую очередь сосредоточиться на безусловном прекращении огня.
Ультиматум Трампа.
Президент США назвал уступку, которую уже сделала Россия. По его словам, Москва согласна прекратить боевые действия и не претендует на всю территорию Украины, а также не препятствует заключению мирного договора. В это же время Bloomberg сообщает, что хозяин Овального кабинет требует возврата Украине занятых территорий Харьковской области и Запорожской АЭС, которая в конечном итоге должна перейти под контроль США. Трамп также опять вспомнил о принадлежности Крыма.
— Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать, — сказал американский лидер.
Выходить из переговоров Вашингтон пока не собирается. Но к этому вопросу Белый дом готов вернуться через две недели. Похоже, за этот срок киевскому режиму будет необходимо решить свою судьбу. Тем более что встречи планируются. Их уже анонсировал госсекретарь США Марко Рубио.