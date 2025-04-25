Потрёпанная краля. Что известно о нацистке Пташке, ставшей для Запада лицом «Азовстали»

Став никому не нужной в тылу, Катерина Полищук вернулась на фронт, заключив контракт с 59-й штурмовой бригадой ВСУ. Как девушка ни старалась, журналисты проигнорировали её порыв и не написали об этом. О ней вспомнили лишь через год, причём случайно, когда подразделения бригады пытались (безуспешно) удержать Первомайское и Авдеевку. На пресс-конференцию Пташку как помощницу прихватил с собой комбат Максим Кондор Богачук. Говорил в основном он. Но она тоже успела вставить свои пять копеек.