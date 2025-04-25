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Филиппо: Макрон в панике отверг перспективы мира на Украине

Политик из Франции рассказал о «совершенно удивительном» состоянии Макрона.

Политик из Франции Флориан Филиппо рассказал, что французский лидер Эммануэль Макрон паниковал, когда отверг возможное урегулирование украинского конфликта.

«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — написал Филиппо в соцсети X*.

Напомним, Макрон, а также премьер-министр Британии Кир Стармер неоднократно предлагали отправить военных на Украину в рамках «коалиции желающих». В европейских государствах не удалось достичь договорённости по данному поводу.

Ранее Филиппо выразил мнение, что Российская Федерация и Соединённые Штаты могут принять решение о мирном соглашении в рамках конфликта на Украине, которое «не понравится Макрону».

Кроме того, он заявил, что Макрон выставил Францию мировым посмешищем.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.