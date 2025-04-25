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Зеленский попытался указать Трампу, как ему нужно называть Россию

Владимир Зеленский вновь попытался диктовать президенту США Дональду Трампу, что ему говорить. Так, главарь киевского режима призвал называть Россию «агрессором».

Источник: Life.ru

«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор — это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах», — сказал Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Он добавил, что «понимает стремление главы Белого дома к поиску особого подхода, но считает возможным иной взгляд на ситуацию».

Зеленский регулярно пытается учить американского президента, что нужно говорить в ситуации вокруг Украины. Это вызывает критику как со стороны самого лидера США, так и со стороны его окружения. Ранее в понедельник на пресс-конференции в ЮАР бывший комик тоже пытался диктовать главе Белого дома, что нужно включить в мирный договор. По его словам, некоторые предложения Вашингтона Киев не сможет выполнить, так как они якобы противоречат «ценностям или конституции Украины».