Зеленский попытался указать Трампу, как ему нужно называть Россию

Зеленский регулярно пытается учить американского президента, что нужно говорить в ситуации вокруг Украины. Это вызывает критику как со стороны самого лидера США, так и со стороны его окружения. Ранее в понедельник на пресс-конференции в ЮАР бывший комик тоже пытался диктовать главе Белого дома, что нужно включить в мирный договор. По его словам, некоторые предложения Вашингтона Киев не сможет выполнить, так как они якобы противоречат «ценностям или конституции Украины».