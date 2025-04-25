Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

Сергей Шойгу рассказал о подготовке предложений по корректировке Стратегии национальной безопасности России.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС заявил о начале работы над обновлением российской Стратегии национальной безопасности.

«Аппаратом Совета безопасности осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию дополнений и коррективов, уточнению содержащихся в ней задач», — пояснил Шойгу.

Шойгу отметил, что в этой работе активно участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что совет обеспечивает глубокую научную проработку проблем обеспечения национальной безопасности, а также занимается оценкой вызовов и угроз, стоящих перед страной.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что европейские государства проводят откровенную подготовку к возможному военному конфликту с Россией. По словам секретаря Совбеза, западные политические и военные круги планируют завершить эту подготовку к 2030 году.