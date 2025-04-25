Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

Шойгу отметил, что в этой работе активно участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что совет обеспечивает глубокую научную проработку проблем обеспечения национальной безопасности, а также занимается оценкой вызовов и угроз, стоящих перед страной.