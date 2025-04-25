Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС заявил о начале работы над обновлением российской Стратегии национальной безопасности.
«Аппаратом Совета безопасности осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию дополнений и коррективов, уточнению содержащихся в ней задач», — пояснил Шойгу.
Шойгу отметил, что в этой работе активно участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Он подчеркнул, что совет обеспечивает глубокую научную проработку проблем обеспечения национальной безопасности, а также занимается оценкой вызовов и угроз, стоящих перед страной.
Ранее Сергей Шойгу рассказал, что европейские государства проводят откровенную подготовку к возможному военному конфликту с Россией. По словам секретаря Совбеза, западные политические и военные круги планируют завершить эту подготовку к 2030 году.