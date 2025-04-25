Успеть до 30 апреля: как Зеленский, США и ЕС решат судьбу Украины

Вообще мы в последние дни наблюдаем даже не войну, а цунами вбросов, так что давайте основываться исключительно на фактах. А факт — то, что Зеленский сорвал встречу в Лондоне, которая должна была состояться во вторник и на которой должны были присутствовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и высокопоставленные представители «европейской тройки». Планировалось ли на этой встрече действительно склонять Зеленского к принятию трамповского плана или нет, чего гадать, если этого уже не произошло? Уиткофф после этого вроде бы как засобирался в Москву, но непонятно — зачем? Зачем, если Киев к переговорам не готов, чего они тогда хотят от нас?