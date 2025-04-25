Успеть до 30 апреля: как Зеленский, США и ЕС решат судьбу Украины

Российские удары по Киеву, которые произошли в ночь на 24 апреля, «не нужны и очень не вовремя», заявил президент США Дональд Трамп.
«Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачное время. Владимир, остановись!» — написал он на своей странице в Truth Social, подчеркнув необходимость подписать мирное соглашение.
А что такого? Спецоперация продолжается, пасхальное перемирие, которое, к слову, Россия соблюдала неукоснительно, в отличие от украинской стороны, закончилось, российские военные продолжают выполнение задач СВО, которые никто не отменял.
И о каком мирном соглашении говорит Трамп? Это он о своём т.н. «мирном плане»? Вообще-то нам его никто даже не представлял, мы о нём узнали из газет. И этот план де-факто перечеркнул глава киевского режима, отказавшись обсуждать ключевой вопрос — территориальный.
Почему «мирный план» Трампа провалился?
Напомню, в начале недели в целом ряде западных СМИ появилась утечка различных деталей «мирного плана Трампа», которые включали: признание российского статуса Крыма, отказ от вступления Украины в НАТО и, по некоторым версиям, снятие антироссийских санкций. Пока всё это было на уровне утечек, Москва это никак не комментировала, хотя план полностью противоречил нашим интересам, так как подразумевал фактическую заморозку по линии боевого соприкосновения, не подразумевающую освобождение российских территорий, ввод европейских войск, о недопустимости чего Россия говорила сто тысяч раз, и совершенно абсурдные требования передать под контроль США Запорожскую АЭС.
Повторю, поскольку это не было каким-то официальным предложением, Москва это никак не комментировала, зато на Западе Трампу и его команде с их инициативами перемыли все косточки. Но главное — «президент» (для них действующий) Украины Владимир Зеленский публично повторил мантру о том, что Украина не намерена отказываться от территорий, даже от Крыма, а это, если верить утечкам, являлось ключевым пунктом плана. Повторил несколько раз и продолжает повторять каждый день, видимо, чтобы ни у кого не было соблазна заявить о том, что мирный договор вот-вот будет подписан.
А то британская Financial Times уже поспешила выдать фейк о том, что Россия якобы согласна на заморозку и далее по пунктам трамповского плана, но тут вылез Зеленский и всё испортил.
К слову, кажется, в Европе тоже не определились окончательно, как ко всему этому относиться.
Американская The Wall Street Journal утверждает, что Франция и Британия готовы к признанию Украиной потери контроля над частью территорий.
В то же время Financial Times пишет, что в Европе не поддержали признание Крыма российским и уведомили об этом Трампа. Более того, газета утверждает, что признание Крыма российским со стороны Трампа грозит расколом внутри НАТО, чья заявленная позиция заключается в том, чтобы никогда не признавать контроль России над полуостровом. Аналогичные разногласия, как утверждает издание, усилятся и внутри ЕС, в частности, по вопросу о том, что делать с санкциями блока, введёнными против России, если Вашингтон решит пойти дальше и снять ограничения.
«Худшим вариантом было бы, если бы [США] не смогли достичь соглашения между Украиной и Россией, и всё это было бы навязано Украине. Вот тогда Европе придётся выбирать [между Украиной и США]», — рассказал газете высокопоставленный дипломат ЕС.
А чего они вообще хотят, если даже такой план им не нравится?
Повторю, план не подходит нам из-за наличия целого ряда неприемлемых для нас требований, равно как и из-за невозможности гарантировать выполнение тех, что нас устраивают. Но те уступки, которых для нас у Трампа слишком мало, — для Киева и Европы это слишком много. Если мы не согласны на признание одного Крыма и непризнания (а главное — сохранения под оккупацией) всех наших территорий, то они не готовы жертвовать даже Крымом, как это готов сделать Трамп, чтобы добиться от нас ответных уступок.
Обсуждать территориальный вопрос готовы все, кроме Киева.
Впрочем, возможно, WSJ всё же была права, и Европа таки была готова обсуждать территориальные изменения. Вот и всё та же FT пишет, что Британия, Германия и Франция обеспокоены возможным выходом США из переговоров и пытаются найти компромисс, который позволит Киеву сохранить неприкосновенность своих красных линий, но потребует отказа украинских властей от части территорий страны, не уточняя от какой.
Вообще мы в последние дни наблюдаем даже не войну, а цунами вбросов, так что давайте основываться исключительно на фактах. А факт — то, что Зеленский сорвал встречу в Лондоне, которая должна была состояться во вторник и на которой должны были присутствовать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и высокопоставленные представители «европейской тройки». Планировалось ли на этой встрече действительно склонять Зеленского к принятию трамповского плана или нет, чего гадать, если этого уже не произошло? Уиткофф после этого вроде бы как засобирался в Москву, но непонятно — зачем? Зачем, если Киев к переговорам не готов, чего они тогда хотят от нас?
Может, это попытка изобразить, что они не готовы пока сдаваться? Этим же можно объяснить и критику Трампа: мало того что Киев не хочет переговоров, тут ещё и Москва не стала продлевать перемирие. Это уже весьма неудачная попытка скрыть отчаяние, заменив его раздражением от происходящего.
В чём интересы сторон?
Так чего же хотят стороны? Почему они не могут договориться между собой, но чего-то хотят от нас?
Зеленский, очевидно, хочет любой ценой удержаться у власти и продолжать войну, в противном случае у власти он не удержится, да и свободы и даже жизни лишится. Для него это буквально вопрос жизни и смерти. Европе нужна заморозка по ЛБС любой ценой, чтобы подготовиться к новой кампании, возможно, уже без США, при этом не учитывать мнение Зеленского она не может, поскольку тот является её ставленником и гарантом того, что Москва и Вашингтон не договорятся за их спинами.
А Трампу нужна сделка, в которой он сможет прекратить конфликт, получить Нобелевскую премию мира, вести бизнес с Россией, при этом не пойдя на слишком большие уступки («разрешить оставить» только Крым или Крым и Донбасс, или Крым, Донбасс и Таврию и в каких границах — сейчас вопрос дискуссионный). Но не получается, вот он и нервничает. Ему ж надо успеть до 30 апреля. Когда истекают первые сто дней его президентства — срок, который он неоднократно обозначал в качестве «дедлайна».
Времени впритык.
Трамп, правда, не унывает и продолжает уверять, что всё хорошо, что «оба лидера хотят мира», что договор вот-вот будет подписан. И снова говорит, что установил для себя крайний срок по мирному соглашению, но дату не раскрыл.
Что будет, если Украина не пойдёт на договорённости до истечения срока, также не уточнил.
Впрочем, об этом ещё на той неделе говорил Рубио — прямым текстом, что США выйдут из переговоров. У них есть дела поважнее.
«Мы сделали очень чёткое предложение как России, так и Украине, и им пора либо сказать “да”, либо США выйдут из этого процесса», — это уже комментарий вице-президента Джей Ди Вэнса.
«Заявление Вэнса — это последнее публичное высказывание, которое трактуется как ультиматум», — пишет украинский ТГ-канал «Легитимный».
Если не будет заморозки по ЛБС + долгосрочное дипломатическое решение конфликта, то США выходят из игры и становятся не стороной игры, а занимают позицию Китая и торгуют со всеми. Все риски от дальнейшей игры перекладывают на Украину и ЕС/Британию.
Это, безусловно, удар по Киеву, который окажется в очень сложной ситуации. Фактически больше не будет мирных переговоров, а война до полной капитуляции через год-два.
У Киева шансов на победу «ноль», удержание позиций — шансы минимальны, на полную капитуляцию через год шансы будут более 70%.
Вот и думайте дальше, куда ведут вас ваши руководители.
Займут ли США позицию Китая или ещё какую — отдельный вопрос, как и то, когда это произойдёт. Одно ясно, что нынешний план Трампа в конечном счёте не устраивает никого, кроме самого Трампа, и ему стоит поупражняться в миротворчестве в другом месте. К примеру — помирить Индию с Пакистаном, которые внезапно оказались на грани войны. Первой ядерной в истории…