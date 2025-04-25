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Индия пошла на беспрецедентные меры в конфликте с Пакистаном, впервые перекрыв течение реки Инд

Индия закрыла все четыре шлюза, через которые вода из реки Инд поступала в Пакистан. Об этом сообщает агентство ANI News. Решение принято впервые с момента подписания договора о водах Инда 64 года назад.

Источник: Life.ru

«Договор по водам Инда будет приостановлен с немедленным вступлением в силу до тех пор, пока Пакистан не откажется от поддержки трансграничного терроризма надёжным и бесповоротным образом», — заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Соглашение, заключённое при посредничестве Всемирного банка в 1960 году, закрепляло за Пакистаном право на три западные реки — Инд, Джелам и Ченаб. Индия, в свою очередь, получала контроль над восточными реками. Несмотря на войны и политическое противостояние, договор до сих пор соблюдался.

Напомним, по меньшей мере 27 туристов стали жертвами стрельбы в Джамму и Кашмире и около 20 человек получили ранения. Как отметил пакистанский аналитик, нынешняя эскалация между Индией и Пакистаном может перерасти в вооружённый конфликт.