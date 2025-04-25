Индия перекрыла течение реки Инд в сторону Пакистана

Индия полностью перекрыла поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы, сообщило агентство ANI News. Пакистан ранее предупреждал, что воспримет любые попытки Индии остановить или перенаправить течение Инда как акт войны.