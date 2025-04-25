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Индия перекрыла течение реки Инд в сторону Пакистана

Индия полностью перекрыла поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы, сообщило агентство ANI News. Пакистан ранее предупреждал, что воспримет любые попытки Индии остановить или перенаправить течение Инда как акт войны.

Источник: РИА "Новости"

Это первый случай подобной блокады с момента подписания Договора о водах Инда в 1960 году, который обязывал обе страны делить водные ресурсы, несмотря на политические разногласия.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии и объявил индийских военных советников персонами нон грата. В ответ Индия приостановила выдачу виз пакистанским гражданам и аннулировала уже выданные.

Напряженность между странами резко возросла после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире, союзной территории Индии, где погибло несколько человек.