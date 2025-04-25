Худший сценарий: Источник в правительстве Украины раскрыл главный страх Киева

По данным газеты, украинские власти готовятся к наихудшему для них сценарию развития событий. Источник издания выразил разочарование мирным планом президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер «не оказывает должного давления на президента России Владимира Путина» и не вводит против России достаточных санкций.
«Мы готовимся к худшему сценарию, а именно к прекращению поддержки со стороны США», — заявил источник в украинском правительстве.
Также украинский дипломат подчеркнул неприемлемость условий, озвученных американским президентом для Киева.
«То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо», — добавил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщал, что Дональд Трамп сталкивается с сопротивлением при попытках урегулировать украинский конфликт. По его словам, «антитрамповский» фронт, включающий политиков в США и представителей Евросоюза, подталкивает Киев к продолжению боевых действий.