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Худший сценарий: Источник в правительстве Украины раскрыл главный страх Киева

Киев готовится к прекращению поддержки со стороны Соединённых Штатов. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Источник: Life.ru

По данным газеты, украинские власти готовятся к наихудшему для них сценарию развития событий. Источник издания выразил разочарование мирным планом президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер «не оказывает должного давления на президента России Владимира Путина» и не вводит против России достаточных санкций.

«Мы готовимся к худшему сценарию, а именно к прекращению поддержки со стороны США», — заявил источник в украинском правительстве.

Также украинский дипломат подчеркнул неприемлемость условий, озвученных американским президентом для Киева.

«То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо», — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщал, что Дональд Трамп сталкивается с сопротивлением при попытках урегулировать украинский конфликт. По его словам, «антитрамповский» фронт, включающий политиков в США и представителей Евросоюза, подталкивает Киев к продолжению боевых действий.