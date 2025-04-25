Худший сценарий: Источник в правительстве Украины раскрыл главный страх Киева

По данным газеты, украинские власти готовятся к наихудшему для них сценарию развития событий. Источник издания выразил разочарование мирным планом президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер «не оказывает должного давления на президента России Владимира Путина» и не вводит против России достаточных санкций.