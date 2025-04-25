Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.