Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе.

Источник: Reuters

В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на «всю Украину» — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что «это зависит от территорий».

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине», — говорится в сообщении телеканала.

В частности, источники утверждают, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом европейский чиновник, знакомый с ходом дискуссий, заявил, что переговорщики на этой неделе отметили прогресс в диалоге с украинской стороной и что те «подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории». По его словам, переговорщикам «удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную по отношению к администрации США позицию».

Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.