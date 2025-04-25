«Погибнут 200 миллионов»: Жириновский предсказывал ядерный конфликт Индии и Пакистана

Напомним, 22 апреля по меньшей мере 27 туристов стали жертвами стрельбы в Джамму и Кашмире, около 20 человек получили ранения. Это обострило и без того напряжённые отношения Нью-Дели и Исламабада, которые спорят из-за региона Кашмир. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил в атаке власти Пакистана, что не понравилось соседнему государству. Как отметил пакистанский аналитик, нынешняя эскалация между Индией и Пакистаном может перерасти в вооружённый конфликт.