Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Погибнут 200 миллионов»: Жириновский предсказывал ядерный конфликт Индии и Пакистана

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2004 году предсказал возможный ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Политик тогда заявил, что в конфликте погибнут 200 миллионов человек.
Источник: Life.ru

«Между Индией и Пакистаном произойдёт ядерный конфликт. Погибнут 200 млн человек, не меньше», — приводит издание слова политика. Согласно материалу, противостояние между странами является частью мировой операции против Китая и России.

Напомним, 22 апреля по меньшей мере 27 туристов стали жертвами стрельбы в Джамму и Кашмире, около 20 человек получили ранения. Это обострило и без того напряжённые отношения Нью-Дели и Исламабада, которые спорят из-за региона Кашмир. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил в атаке власти Пакистана, что не понравилось соседнему государству. Как отметил пакистанский аналитик, нынешняя эскалация между Индией и Пакистаном может перерасти в вооружённый конфликт.