«Никто не остановит — ни США, ни НАТО»: дочь политика напомнила о прогнозах отца по ситуации с Украиной

— Заранее смоделировать события дано не всем. Взять тот же Крым. Сейчас пишут о том, что он начал говорить о возвращении Крыма только в 2009-м или в 2010-м году. А на самом деле это совсем не так. Когда Жириновский только ворвался на политический небосклон, а это был 1991 год, он, как кандидат на пост Президента РСФСР, в программе «Кто есть кто» — сказал: «Крым и все исконно русские территории вернутся в состав России», — подчеркнула Боцан-Харченко.