25 апреля Владимиру Жириновскому исполнилось бы 79 лет. Его прогнозы сбываются один за другим. Один из самых известных — это возвращение Крыма в состав России, о котором он заявил еще в 1991 году, задолго до ситуации на Украине. Об этом KP.RU рассказала дочь политика, управляющая Фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.
— Заранее смоделировать события дано не всем. Взять тот же Крым. Сейчас пишут о том, что он начал говорить о возвращении Крыма только в 2009-м или в 2010-м году. А на самом деле это совсем не так. Когда Жириновский только ворвался на политический небосклон, а это был 1991 год, он, как кандидат на пост Президента РСФСР, в программе «Кто есть кто» — сказал: «Крым и все исконно русские территории вернутся в состав России», — подчеркнула Боцан-Харченко.
Как вспомнила дочь политика, в интервью 2008 года Жириновский заявил три важные вещи, которые вызвали смех у украинцев. Тогда он сказал: «Русский флот никогда не уйдет из русского города Севастополь», «За газ будете платить по мировым ценам» и «Русские на Украине имеют право жить под российским флагом и, если они это захотят, то нас, Россию, никто не остановит — ни США, ни НАТО». Спустя 23 года началась Крымская весна, и его слова стали реальностью.
В начале 90-х отношения между Украиной и Россией были совсем другими. Однако в 2022 году ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон стали частью России, как и говорил основатель ЛДПР.