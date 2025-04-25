Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Жириновского поделилась убеждениями отца о неизбежности столкновения с Украиной

Дочь Жириновского: «Отец знал, что жесткого столкновения с Украиной не избежать».

Источник: Комсомольская правда

Владимир Жириновский, всегда известный своей прямолинейностью, еще в 90-х годах заявлял, что столкновение с Украиной — это неизбежность. О том, как он оценивал начало ситуации, рассказала KP.RU его дочь, управляющая Фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.

— Владимир Вольфович понимал, что жесткого столкновения интересов нам не избежать. Здесь надо выделить два направления: непосредственно столкновение Украины и России, и открытое противостояние России и НАТО, — объяснила дочь основателя ЛДПР.

В 1998 году Жириновский говорил, что события вокруг Ирака — это начало войны против России. Он часто проводил аналогии с Персидским заливом, считая, что Россия и Украина столкнутся по тому же сценарию. Его уверенность в том, что конфликт неминуем, была основана на глобальных экономических процессах, которые, по его мнению, приведут к перераспределению ресурсов через войну.

Кроме того, в 2016 году, когда ситуация начала накаляться, Жириновский уже говорил о жестком конфликте и частичной мобилизации, убеждая, что Россия должна готовиться к этим событиям. В своих выступлениях он также заявлял, что боевые действия могут затронуть и Брянскую, Белгородскую, Орловскую и Курскую области.