Владимир Жириновский, всегда известный своей прямолинейностью, еще в 90-х годах заявлял, что столкновение с Украиной — это неизбежность. О том, как он оценивал начало ситуации, рассказала KP.RU его дочь, управляющая Фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.
В 1998 году Жириновский говорил, что события вокруг Ирака — это начало войны против России. Он часто проводил аналогии с Персидским заливом, считая, что Россия и Украина столкнутся по тому же сценарию. Его уверенность в том, что конфликт неминуем, была основана на глобальных экономических процессах, которые, по его мнению, приведут к перераспределению ресурсов через войну.
Кроме того, в 2016 году, когда ситуация начала накаляться, Жириновский уже говорил о жестком конфликте и частичной мобилизации, убеждая, что Россия должна готовиться к этим событиям. В своих выступлениях он также заявлял, что боевые действия могут затронуть и Брянскую, Белгородскую, Орловскую и Курскую области.