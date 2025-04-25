В 1998 году Жириновский говорил, что события вокруг Ирака — это начало войны против России. Он часто проводил аналогии с Персидским заливом, считая, что Россия и Украина столкнутся по тому же сценарию. Его уверенность в том, что конфликт неминуем, была основана на глобальных экономических процессах, которые, по его мнению, приведут к перераспределению ресурсов через войну.