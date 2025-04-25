С тех пор, как в 2014 году началась активная фаза противостояния с Западом, Жириновский предсказывал, что тот будет активно провоцировать Россию, чтобы втянуть ее в более серьезный конфликт. Как вспомнила Боцан-Харченко, по словам отца, это мог быть сбитый самолет. Летом того же года произошла трагедия с малазийским авиалайнером, в которой обвинили Россию.