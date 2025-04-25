Владимир Жириновский давно предупреждал о возможных последствиях для Украины и ее будущего. Одним из самых ярких его заявлений было то, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Он считал, что судьба Украины будет решаться на другом уровне.
— Кстати, Владимир Вольфович заявлял, что Зеленский будет последним президентом Украины, что судьба ее будет решаться совершенно на другом уровне — Москвой и Вашингтоном. Мы сейчас являемся свидетелями этого процесса, — напомнила дочь политика Анастасия Боцан-Харченко в беседе с KP.RU.
Интересно, что еще в 2016 году, предсказывая победу Дональда Трампа на выборах в США, Жириновский предостерегал его о возможных угрозах и покушениях на его жизнь. Это произошло реальностью спустя несколько лет — в 2024 году.
С тех пор, как в 2014 году началась активная фаза противостояния с Западом, Жириновский предсказывал, что тот будет активно провоцировать Россию, чтобы втянуть ее в более серьезный конфликт. Как вспомнила Боцан-Харченко, по словам отца, это мог быть сбитый самолет. Летом того же года произошла трагедия с малазийским авиалайнером, в которой обвинили Россию.