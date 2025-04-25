Светлые прогнозы Жириновского: дочь политика поделилась его взглядами на будущее России

В день рождения Владимира Жириновского, которому могло бы исполниться 79 лет, вспоминаются не только его мрачные прогнозы о судьбе России, но и его оптимистичные взгляды на будущее страны. Несмотря на слова о неизбежных столкновениях и внешних угрозах, у Жириновского была и другая сторона — вера в Россию как одного из ведущих игроков на мировой арене. Об этом KP.RU рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.