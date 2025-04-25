Светлые прогнозы Жириновского: дочь политика поделилась его взглядами на будущее России

В день рождения Владимира Жириновского, которому могло бы исполниться 79 лет, вспоминаются не только его мрачные прогнозы о судьбе России, но и его оптимистичные взгляды на будущее страны. Несмотря на слова о неизбежных столкновениях и внешних угрозах, у Жириновского была и другая сторона — вера в Россию как одного из ведущих игроков на мировой арене. Об этом KP.RU рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.
— Отец говорил о том, что после нового передела мира где-то к 2050-му году будет новое мироустройство: Москва станет одним из пяти политических центров наряду с Вашингтоном, Брюсселем, Дели, Пекином. Она будет участвовать в принятии всех международных и геополитических решений и контролировать определенную зону, — отметила Боцан-Харченко.
По ее словам, Россия должна была бы влиять на Среднюю Азию, Турцию, Иран, Афганистан, США на Южную Америку, а Индия и Китай — на всю Юго-Восточную Азию. Жириновский был уверен, что в целом такая конструкция может стать гарантией стабильности и спокойствия в мире, где уже не будет региональных конфликтов, экономических противостояний или горячих военных действий.
— Это можно считать, наверное, светлым прогнозом, — заключила дочь основателя ЛДПР, подчеркивая, что Жириновский верил в возможность стабильного мироустройства.