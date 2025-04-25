Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали

«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — сказал он в интервью американской телекомпании CBS, фрагмент которого был опубликован в четверг. Полная версия интервью выйдет в эфире в воскресенье.