«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — сказал он в интервью американской телекомпании CBS, фрагмент которого был опубликован в четверг. Полная версия интервью выйдет в эфире в воскресенье.
Лавров: Россия готова заключить сделку по Украине, но нужно согласовать детали
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Россия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, однако есть отдельные положения сделки, которые требуют согласования, Москва работает над этим. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.